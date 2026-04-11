A Pistoia, in Toscana, si terrà una gara di enduro con tre prove speciali programmate lungo le strade collinari della zona. Decine di appassionati provenienti da diverse parti d’Italia e oltre saranno presenti per partecipare alla competizione. La manifestazione prevede diverse sessioni di gara, con i partecipanti che si sfideranno su percorsi specifici predisposti lungo il territorio locale.

Decine e decine di enduristi, provenienti da tutta Italia (e non solo) saranno pronti anche quest’anno a sfidarsi sulle strade collinari di Pistoia. Tutto pronto per la seconda tappa del Toscano Enduro Series 2026, organizzata dal team Young Riderz. I corridori partiranno a partire dalle 8 di domenica, dal parco della Rana, per affrontare un percorso complessivo di oltre 38 km suddiviso in tre prove speciali che regaleranno grandi emozioni: Conca (dalla lunghezza di poco più di un chilometro e mezzo, nell’Alta Valle dell’Ombrone) Caposaldo (1,8 km, dal Signorino) e Blind Malacosta + Malacosta. Una corsa che porterà anche a modifiche... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Toscana Enduro sbarca a Pistoia. Riflettori su tre prove speciali

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