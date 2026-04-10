Tortino Porretta chiude l' azienda della prima merendina italiana

Il Tortino Porretta ha deciso di chiudere la sua attività, segnando la fine di un’epoca per l’azienda che ha dato vita alla prima merendina italiana. L’azienda, situata nell’Appennino, ha cessato le produzioni, mentre un’altra storica realtà della zona, la Giulian Corsini Snc dell’Alto Reno, ha anch’essa sospeso le attività. Quest’ultima era stata fondata negli anni Trenta e aveva avuto grande successo con il suo prodotto.