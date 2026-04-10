Tortino Porretta chiude l' azienda della prima merendina italiana
Il Tortino Porretta ha deciso di chiudere la sua attività, segnando la fine di un’epoca per l’azienda che ha dato vita alla prima merendina italiana. L’azienda, situata nell’Appennino, ha cessato le produzioni, mentre un’altra storica realtà della zona, la Giulian Corsini Snc dell’Alto Reno, ha anch’essa sospeso le attività. Quest’ultima era stata fondata negli anni Trenta e aveva avuto grande successo con il suo prodotto.
Il Tortino Porretta lascia l'Appennino e un'altra storica azienda chiude in montagna: si tratta della Giulian Corsini Snc dell'Alto Reno, che negli anni Trenta iniziò a produrre la prima merendina italiana che riscosse un grande successo. Il marchio resterà però ai Corsini, famiglia di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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