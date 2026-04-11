Tornano le Piaggeliadi Oggi al Mandela Forum la cerimonia d’apertura

Tornano le Piaggeliadi, l’evento dedicato allo sport giovanile a Firenze. Oggi si tiene la cerimonia di apertura al Mandela Forum, con la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diverse scuole e società sportive della città. La manifestazione prevede competizioni in varie discipline e coinvolge ragazzi di differenti età, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi in un contesto di sport e aggregazione.

Torna uno degli appuntamenti più attesi per il mondo dello sport giovanile fiorentino. Oggi, a partire dalle ore 15, il Mandela Forum ospiterà la cerimonia di apertura della XXXI edizione Piaggeliadi 2026, le mini olimpiadi che coinvolgono scuole elementari e medie della provincia di Firenze e di altre regioni. L’evento si aprirà con una dimostrazione del gioco del tamburello, a cura di Cs Firenze e Il Fiorino. A fare gli onori di casa il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora allo sport Letizia Perini, l’organizzatore Marco Borri (nella foto) e la rappresentante del main sponsor Findomestic Simona Viscusi. Protagonisti assoluti saranno i ragazzi, a tutti i partecipanti verranno consegnate le bandiere delle rispettive scuole, insieme a magliette e cappellini ufficiali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tornano le Piaggeliadi. Oggi al Mandela Forum la cerimonia d’apertura Gigi D’Alessio al Mandela Forum, nuova data il 19 dicembre. Al via le prevenditeFirenze, 20 marzo 2026 – Archiviato il trionfale 2025, Gigi D’Alessio torna con il nuovo capitolo live: “Gigi Palasport” è il tour che riporterà... Renato Zero incanta Firenze, al Mandela Forum le quattro serate de “L'OraZero in Tour”Firenze, 12 febbraio 2026 – Dopo il debutto trionfale a Roma, Renato Zero è approdato al Mandela Forum di Firenze.