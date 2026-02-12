Renato Zero incanta Firenze al Mandela Forum le quattro serate de L' OraZero in Tour

Renato Zero ha conquistato il Mandela Forum di Firenze con quattro serate piene di energia. Dopo il successo a Roma, il cantante romano ha portato il suo “L'OraZero in Tour” nella città toscana, lasciando il pubblico entusiasta. La voce e le canzoni di Zero hanno riempito il palazzetto, dove migliaia di fan si sono ritrovati per ascoltare i suoi successi dal vivo. La tournée prosegue, ma già queste prime serate a Firenze sono state un grande successo.

Firenze, 12 febbraio 2026 – Dopo il debutto trionfale a Roma, Renato Zero è approdato al Mandela Forum di Firenze. Ieri sera, 11 febbraio, la prima di quattro serate evento che proseguiranno il 12, 14 (già sold out) e 15 febbraio, confermando ancora una volta il legame profondo con il suo pubblico. "L'OraZero in Tour" proseguirà poi nei principali palasport italiani fino ad aprile, per un totale di 30 appuntamenti, molti dei quali giù sold out. A Firenze uno spettacolo di oltre tre ore di musica e più di 40 canzoni in scaletta: brani del nuovo album " L'OraZero ", uscito a ottobre, grandi classici e chicche per i fan più esperti, i famosi "sorcini".

