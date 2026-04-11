Torna la Riding Season le Harley Davidson accendono l’Idroscalo

A Segrate, vicino a Milano, il 11 aprile 2026 si apre ufficialmente la Riding Season, con le Harley Davidson che fanno il loro ritorno all'Idroscalo. L’evento vede protagoniste moto altamente personalizzate e accessori in stile “easy rider”, attirando appassionati e visitatori. La manifestazione si svolge nel contesto di un grande spazio dedicato alle due ruote, offrendo un’ampia esposizione di modelli e accessori legati al mondo delle moto customizzate.

Segrate (Milano) 11 aprile 2026 – Moto super personalizzate e accessori in stile “easy rider”. Un fiume di centauri e appassionati delle due ruote si è dato appuntamento all' Idroscalo per la “Riding Season”, la tradizionale festa-raduno che, organizzata da Hells Angels Mc Milano, segna l'avvio della stagione motociclistica. E così, le sponde del bacino si sono trasformate in una suggestiva mostra a cielo aperto, con centinaia tra Harley-Davidson, chopper e moto di ogni genere, in arrivo da tutta Italia. https:www.ilgiorno.itvideoidroscalo-milano-riding-season-moto-abmcwby1 Per l'intera giornata, curiosi, famiglie e amanti del genere potranno tuffarsi nel mondo del “custom”, tra moto elaborate in ogni dettaglio, esemplari unici e soluzioni nate dalla creatività dei proprietari.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torna la Riding Season, le Harley Davidson accendono l’Idroscalo Migliaia di Harley invadono l'Idroscalo: torna la Riding SeasonSabato 11 aprile l'Idroscalo si prepara ancora una volta ad accogliere la ‘Riding Season’, la grande festa che segna l’inizio della stagione... Riding Season all’Idroscalo: il grande evento che inaugura la stagione motociclisticaSabato 11 aprile 2026, a partire dalle ore 10, l’Idroscalo di Milano ospiterà nuovamente la Riding Season, l’evento che segna l’avvio ufficiale della...