Riding Season all’Idroscalo | il grande evento che inaugura la stagione motociclistica

All’Idroscalo si è tenuto l’evento Riding Season, con l’obiettivo di dare il via alla stagione motociclistica. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, che hanno potuto ammirare varie esibizioni, presentazioni di nuovi modelli e confrontarsi su temi legati alle due ruote. L’evento è durato tutta la giornata e si è svolto in un’area aperta dedicata agli incontri e alle prove.

Sabato 11 aprile 2026, a partire dalle ore 10, l’Idroscalo di Milano ospiterà nuovamente la Riding Season, l’evento che segna l’avvio ufficiale della stagione motociclistica. Per un’intera giornata, il parco si trasformerà in una straordinaria esposizione all’aperto, dove migliaia di motociclette di ogni tipologia daranno vita a uno spettacolo unico. Tra i viali si potranno ammirare Harley-Davidson brillanti, chopper completamente personalizzati e modelli originali arrivati da ogni parte d’Italia. Ogni moto rappresenta un progetto unico, frutto di passione, dedizione e creatività, rendendo la passeggiata un’esperienza coinvolgente anche per i semplici curiosi. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com Articoli correlati Migliaia di Harley invadono l'Idroscalo: torna la Riding SeasonSabato 11 aprile l'Idroscalo si prepara ancora una volta ad accogliere la ‘Riding Season’, la grande festa che segna l’inizio della stagione... Leggi anche: Palermo capitale dei barbieri, Lagalla inaugura l'evento: "Tradizione che crea lavoro"