Migliaia di Harley invadono l' Idroscalo | torna la Riding Season
Sabato 11 aprile, l’Idroscalo si riempirà di migliaia di motociclisti in occasione della ripresa della ‘Riding Season’. La manifestazione, che si tiene ogni anno per dare il via alla stagione delle moto, attira numerosi appassionati che arrivano con le loro Harley-Davidson. L’evento si svolge nel parco milanese, dove i partecipanti si preparano a vivere una giornata di raduno e festa dedicata alle due ruote.
Sabato 11 aprile l'Idroscalo si prepara ancora una volta ad accogliere la ‘Riding Season’, la grande festa che segna l’inizio della stagione motociclistica e richiama nel parco milanese migliaia di appassionati delle due ruote.Una vera mostra di moto a cielo apertoPer un'intera giornata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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