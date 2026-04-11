Torna la grande festa di San Giorgio | fede arte e connessioni globali nel cuore di Matino

A Matino si rinnova l’appuntamento con la festa dedicata a San Giorgio Martire, prevista dal 22 al 26 aprile nel centro salentino. La manifestazione comprende riti religiosi, iniziative artistiche e momenti di incontro tra le diverse comunità coinvolte. Il comitato organizzatore ha annunciato ufficialmente il programma, che si svolgerà nel rispetto delle tradizioni locali e con il coinvolgimento di numerosi partecipanti.

MATINO – Riti, fede, devozione e altro ancora nel cuore di Matino per il santo patrono: torna la festa di San Giorgio Martire e il comitato annuncia con entusiasmo il ricco programma della manifestazione, che si terrà dal 22 al 26 aprile nel centro salentino. Dopo due anni di intenso lavoro e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it AntìCatt: l'arte antiquaria torna nel cuore della città per la festa della donnaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... San Cristoforo con Agata: il 28 gennaio torna la festa nel cuore del quartiere storicoABBONATI A DAYITALIANEWS La seconda edizione tra fede, tradizione e memoria agatina Mercoledì 28 gennaio, a partire dalle ore 17. Argomenti più discussi: Fiorino Future Festival: a San Giorgio Ionico torna la grande musica; Pollein in festa per patrono e batailles: tre weekend di eventi per celebrare la tradizione; Torna a Bedonia, la fiera del Prugnolo, il fungo schivo dell’Appennino; Carnevale, tornano i carri mascherati in Prato della Valle: gran festa tra gusto, sapori e giganti di cartapesta. Il programma. Festa del patrono, il 19 aprile la grande fiera di Porto San Giorgio e il 26 il concerto: in piazza Matteotti arriva LealiNel suo concerto proporrà alcuni dei suoi più grandi successi frutto di oltre sessant’anni di attività. Il cantante, a partire dai primi anni ’60 fino ad oggi, ha pubblicato 26 album, partecipando ben ... corriereadriatico.it Ci vediamo a Modica! Il 19 Aprile avrò l'onore di essere al Duomo di San Giorgio per il mio primo evento in Sicilia. Un momento di dialogo per condividere insieme la passione per il giornalismo sportivo e le storie che hanno segnato il mio percorso e quello - facebook.com facebook