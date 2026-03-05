AntìCatt | l' arte antiquaria torna nel cuore della città per la festa della donna

A Cattolica, in occasione della Giornata internazionale della donna, si tiene una mostra dedicata all'arte antiquaria, con esposizione di oggetti unici che uniscono storia, stile e valore artistico. L'evento si svolge nel centro della città, attirando visitatori interessati a scoprire pezzi d'epoca e di pregio. La manifestazione invita il pubblico a passeggiare tra le opere e gli oggetti esposti.

A Cattolica nella Giornata internazionale della donna si passeggia anche nel fascino senza tempo di oggetti unici di arte, storia e stile. Domenica 8 marzo, dalle 7:30 alle 18:30, il cuore di Cattolica si anima con il terzo appuntamento dell'anno di AntìCatt, la mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage, arrivata alla terza edizione e diventata un punto di riferimento per gli operatori del settore, collezionisti e appassionati.

