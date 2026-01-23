San Cristoforo con Agata | il 28 gennaio torna la festa nel cuore del quartiere storico

Il 28 gennaio torna la festa di San Cristoforo con Agata nel quartiere storico. La seconda edizione si svolgerà a partire dalle 17, offrendo un momento di fede, tradizione e memoria agatina. Un’occasione per la comunità di condividere radici e valori in un contesto di rispetto e sobrietà. Per rimanere aggiornati, si consiglia di abbonarsi a DayItalianews.

Caritas Catania, ‘Si muove la città’, una mostra fotografica nel quartiere di San CristoforoLa mostra fotografica “Si muove la città” a Catania, allestita nel quartiere di San Cristoforo, offre uno sguardo autentico sulla vita quotidiana locale.

In occasione delle imminenti festività agatine, a Catania il 28 gennaio si terrà la seconda edizione di "S. Cristoforo con Agata": una giornata per far vivere la Santa Patrona di Catania anche nei quartieri. Oltre la S. Messa, in piazza Don Innocenzo Bonomo