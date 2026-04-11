Nella notte tra giovedì e venerdì, un negozio di ceramiche situato in corso Regio Parco è stato preso di mira da un tentativo di furto. Durante l’evento, sono stati causati ingenti danni, anche se gli autori hanno portato via principalmente un solo stereo. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e stanno indagando sull’accaduto. Sul posto sono stati trovati segni di effrazione e oggetti danneggiati.

Un negozio specializzato in ceramiche in corso Regio Parco è stato il bersaglio di un furto avvenuto durante la notte tra giovedì e venerdì. I malviventi sono riusciti a penetrare nell’attività commerciale forzando l’accesso situato nel cortile posteriore, causando danni materiali significativi agli infissi e all’arredamento interno prima di fuggire con un unico apparecchio stereo. L’impatto economico del vandalismo sul commercio locale. L’episodio non riguarda solo la sottrazione di un bene elettronico, ma mette in luce una dinamica economica asimmetrica che colpisce le piccole realtà artigianali torinesi. Nel caso specifico, i responsabili dell’azione hanno messo a soqquadro l’intero esercizio nella speranza di trovare contanti o oggetti di pregio, ma si sono diretti verso una refurtiva di valore minimo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, furto in una ceramica: danni enormi per un solo stereo

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Revenge porn dopo le umiliazioni subite e un furto da 25mila euro: ex fidanzati si chiedono i danni a vicenda a TorinoLei lo avrebbe maltrattato, picchiandolo nonostante le sue fragilità e portandogli via la carrozzina su cui è costretto, mentre faceva la doccia.