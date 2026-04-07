Dad per la crisi energetica? Il no categorico dei presidi | Risparmio minimo danni enormi E manca solo un mese alla fine

I dirigenti scolastici hanno espresso un rifiuto totale all'ipotesi di adottare la didattica a distanza come misura per fronteggiare la crisi energetica. Sostengono che i risparmi energetici sarebbero insignificanti, mentre i danni alla didattica e al benessere degli studenti sarebbero rilevanti. La discussione si riaccende con meno di un mese alla fine dell'anno scolastico e non riguarda più la pandemia, ma la gestione delle risorse energetiche.

A riaccendere il dibattito sulla didattica a distanza non è più il virus, ma la guerra. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Dad a maggio 2026, perché si parla di ritorno: l’ipotesi legata alla crisi energeticaIl ritorno della Dad a maggio 2026 è tra le ipotesi proposte dall’Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori per contrastare la crisi energetica. Leggi anche: Scuole in DAD da maggio, studenti a casa per la crisi energetica: lo scenario Temi più discussi: Crisi energetica, Anief lancia allarme: Dal 1° maggio possibile didattica a distanza per ultimo mese di scuola con lavoratori pubblici collocati in smart working; Scuola in didattica a distanza dal 1° maggio, l'ipotesi contro la crisi energetica: critiche al piano; Caro energia, possibile ritorno alla Dad come ai tempi del Covid? Per la ‘Rete nazionale scuola in presenza’ è un’ipotesi assurda; Crisi energetica, l’allarme Anief: ‘Ipotesi DaD e smart working da maggio’. L'allarme di Anief, per la crisi energetica possibile Dad a scuolaLa crisi energetica, con ripercussioni sul costo dei carburanti, potrebbe portare l'Italia entro giugno a un tasso di inflazione altissimo: per frenare il costo della vita, il Governo e il Parlamento ... ansa.it Scuole in DAD da maggio, studenti a casa per la crisi energetica: lo scenarioL’allarme di un ritorno alla didattica a distanza divide il mondo della scuola tra necessità e diritti educativi. Ecco cosa si rischia ... quifinanza.it "La Dad non è contemplata in alcun modo". Così all'Adnkronos Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito sull'eventualità di un ritorno alla didattica a distanza a seguito di una crisi energetica. - facebook.com facebook L'ipotesi della Dad «a partire da maggio», spiega Marcello Pacifico, «sarebbe consequenziale all’entrata in vigore di misure atte a risparmiare le risorse energetiche» x.com