Revenge porn dopo le umiliazioni subite e un furto da 25mila euro | ex fidanzati si chiedono i danni a vicenda a Torino

A Torino si svolge un procedimento legale tra due ex fidanzati, entrambi accusati di aver subito e causato danni reciproci. Lei ha denunciato che lui l’ha maltrattata e picchiata, portando via la carrozzina di cui ha bisogno mentre si trovava sotto la doccia. Contestualmente, lui si è detto vittima di un furto di 25mila euro e ha chiesto risarcimenti. La vicenda coinvolge anche la diffusione di immagini intime senza consenso.

Lei lo avrebbe maltrattato, picchiandolo nonostante le sue fragilità e portandogli via la carrozzina su cui è costretto, mentre faceva la doccia. Lui avrebbe condiviso su Internet alcune sue immagini private, in cui lei è ritratta seminuda. A Torino, è degenerata così la relazione tra due ex fidanzati, che nel 2021 si sono denunciati a vicenda. Entrambi indagati, adesso attendono la conclusione dell’udienza preliminare che potrebbe stabilire per entrambi il processo. In caso di rinvio a giudizio, ciascuno intende costituirsi parte civile nei confronti dell’altro, per chiedere un risarcimento. Li difendono gli avvocati Gabriella Banda (legale della donna) e Roberto De Sensi (legale dell’uomo). 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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