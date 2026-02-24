D’Aversa al Torino | la sfida di rilanciare i granata in Serie A

Roberto D’Aversa ha preso il comando del Torino per motivi legati alla necessità di migliorare le prestazioni della squadra. La decisione nasce dalla volontà di invertire un trend negativo e portare più equilibrio in campo. L’allenatore ha già iniziato a lavorare con i giocatori, concentrandosi sulla tattica e sulla motivazione. La sua esperienza e le sue strategie saranno fondamentali per affrontare le prossime partite. La stagione si preannuncia impegnativa per i granata.

Roberto D’Aversa torna in Serie A alla guida del Torino: la sfida di rilanciare i granata Il Torino Football Club ha trovato il suo nuovo allenatore: Roberto D’Aversa, tecnico pescarese con un curriculum ricco di successi in Serie A e Serie B. Il 40enne, nato a Stoccarda ma cresciuto calcisticamente in Italia, sostituirà Marco Baroni e guiderà i granata fino al 30 giugno 2026. La scelta rappresenta un ritorno in massima serie per D’Aversa, che ha maturato esperienze significative con Parma, Sampdoria, Lecce ed Empoli. La società torinese punta su un tecnico esperto per rilanciare le ambizioni della squadra, dopo un inizio di stagione deludente. 🔗 Leggi su Ameve.eu Torino, ufficiale l’esonero di Marco Baroni: D’Aversa verso la panchina granataIl Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni a causa dei risultati deludenti della squadra nelle ultime partite. Pagelle Como Torino: i voti della sfida di Serie A! Lariani a valanga, brutto stop per i granata di BaroniEcco le pagelle di Como Torino, partita della 22ª giornata di Serie A. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Come giocherà il Torino con D'Aversa: dal modulo ai giocatori, i possibili cambiamenti rispetto a Baroni; Torino, esonerato Baroni: al suo posto, ecco D'Aversa; Torino allo sbando, Cairo contestato: paga solo Baroni, arriva D’Aversa; Torino-D'Aversa: le ultime news. Il Torino cambia: D'Aversa al posto di BaroniAl suo posto è stato ingaggiato il 50enne Roberto D'Aversa. La decisione è stata presa in seguito alla serie di risultati negativi in cui la squadra è incappata nelle ultime settimane, con una sola ... laregione.ch LIVE D'Aversa: Il Torino merita una calssifica migliore. Ho entusiasmoFra poco il nuovo allenatore del Torino Roberto D’Aversa sarà presentato ufficialmente alla stampa. Allo stadio Grande Torino Olimpico, per l’evento, sarà presente anche ... torinogranata.it Come cambia il #Torino con #DAversa Il suo modulo prediletto è il 4-3-3 A #Empoli ha chiuso con il 3-5-2, il modulo attuato da ottobre in avanti dal #Torino di #Baroni #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo x.com Cosa cambia al Fantacalcio con l'arrivo di D'Aversa sulla panchina del Torino - facebook.com facebook