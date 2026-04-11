L'ex team principal della Ferrari ha commentato alcuni momenti della carriera di un ex pilota di Formula 1, affermando che quest'ultimo non sapeva barare ma era un uomo arrogante. Ha poi rivelato dettagli riguardo a due episodi avvenuti a Jerez e Montecarlo, spiegando che in Spagna il pilota colpì intenzionalmente un avversario mentre cercava di mantenere alta la possibilità di vincere il campionato.

"Michael Schumacher non sapeva come si fa a imbrogliare". Fa impressione sentire questa parole pronunciate oggi da Jean Todt. Eppure è proprio da questa premessa che parte la rilettura più onesta, e per certi versi più umana, che il dirigente francese abbia mai offerto del loro sodalizio sotto le insegne della Ferrari. L'ex team principal della Scuderia, poi presidente della Fia per dodici anni, parlando al podcast High Performance, non si è sottratto al peso di certi ricordi e ha clamorosamente raccontato che Jerez 1997 e Montecarlo 2006 furono due episodi in cui Michael fu colpevole. Ammissioni importanti per gli appassionati di F1 perché Todt, in quelle occasioni, aveva strenuamente difeso il suo pilota. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Todt: "Schumi non sapeva barare, era un falso arrogante". E sugli episodi di Jerez e Montecarlo rivela che...

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