Il figlio di Ozzy Osbourne ha raccontato che il musicista è morto dopo aver fatto colazione, rivelando che aveva consapevolezza della fine imminente. Ozzy Osbourne, noto per la sua carriera nel rock, ha trascorso gli ultimi giorni in un’atmosfera serena, lontano dalla vita movimentata che aveva condotto. La sua morte è avvenuta in modo naturale, senza eventi traumatici.

Ozzy Osbourne ha vissuto la vita selvaggia e turbolenta tipica di una rockstar, ma i suoi ultimi giorni sono stati caratterizzati da una routine tranquilla e pacifica. A rivelarlo è il figlio quarantenne Jack Osbourne, ospite mercoledì 4 marzo del podcast Hate to Break It to Ya di Jamie Kennedy, dove ha raccontato che il 22 luglio, giorno in cui il padre è morto all’età di 76 anni, è iniziato come un giorno qualsiasi. Il racconto di Jack restituisce un’immagine intima e serena delle ultime ore del leader dei Black Sabbath. “È stato pochi giorni dopo il mio ritorno che è mancato”, ha spiegato Jack durante il podcast. “Anche la mattina in cui è morto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ozzy Osbourne sapeva che la fine era vicina. È morto come una vera rockstar: ha fatto colazione e se n’è andato”: il figlio Jack rivela i dettagli delle sue ultime ore

