Strage sull’A1 | camionista patteggia 5 anni guidava mentre si filmava col cellulare Tre vittime

Il 4 agosto 2025, un incidente mortale si è verificato sull’autostrada A1, provocato da un camionista che si stava filmando con il cellulare mentre guidava. L’incidente ha causato la morte di tre persone a bordo di un’ambulanza. Il conducente del camion ha patteggiato una condanna di cinque anni di carcere, evitando il processo con una sentenza concordata.

Cinque anni di carcere per il camionista che il 4 agosto 2025 causò un incidente mortale sull’A1, in cui persero la vita tre persone a bordo di un’ambulanza. L’uomo ha patteggiato per omicidio stradale plurimo aggravato dalla colpa cosciente. Secondo le indagini, guidava mentre si filmava col cellulare. Il tir tamponò violentemente il mezzo di soccorso fermo in coda. Le vittime sono l’autista, una giovane volontaria e il paziente trasportato. La pena è stata ridotta grazie al rito alternativo. L’imputato, incensurato, sconterà la condanna in carcere. Confermate le responsabilità anche dai video recuperati sui social. L'articolo Strage sull’A1: camionista patteggia 5 anni, guidava mentre si filmava col cellulare. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Strage sull’A1: camionista patteggia 5 anni, guidava mentre si filmava col cellulare. Tre vittime Chi sono i tre operai di Acuto morti mentre andavano al lavoro nella strage sull’A1Incidente mortale sull’A1: tre operai muoiono mentre vanno al lavoro Si erano svegliati quando il cielo era ancora buio, come fanno migliaia di... Leggi anche: Filmava col cellulare donne e bambini nei bagni: ha scelto di patteggiare