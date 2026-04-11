Un camionista è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver tamponato un’ambulanza in coda sull’autostrada A1 il 4 agosto del 2025, provocando la morte di tre persone. Durante l’incidente, l’uomo stava girando video per TikTok e ha colpito il veicolo di emergenza con il suo tir. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario durato diversi mesi.

Cinque anni per il camionista che il 4 agosto del 2025 tamponò un’ambulanza in coda nall’A1 causando tre morti: l’uomo, Fabio M., 59 anni, autotrasportatore ligure di Savona – secondo l’accusa – era impegnato a girare dei video per Tik Tok mentre al volante. Con il patteggiamento della pena si è conclusa la vicenda giudiziaria il conducente accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dalla “colpa cosciente”. Ovvero l’uomo poteva prevede che potesse innescare un incidente mortale con la sua distrazione, ma avrebbe confidato che non sarebbe successo. Invece l’ambulanza fu ridotta a un ammasso di lamiere. Il camionista si trovava nell’ A1 tra le uscite le uscite di Arezzo e Valdarno in nord. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stava girando video per TikTok e centrò un’ambulanza con il suo tir: 5 anni all’austista della strage sull’A1

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