A che ora è morta Chiara Poggi nuove ipotesi sull’orario del delitto Baldi | Non stava facendo colazione

Chiara Poggi è morta alle prime ore del mattino, secondo nuove ipotesi che mettono in discussione l’orario del delitto. La causa sembra essere legata a un violento scontro avvenuto in casa, mentre il medico legale Baldi ha escluso che stesse facendo colazione al momento dell’aggressione. La relazione dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo arriverà presto in Procura a Pavia, aggiungendo dettagli importanti sull’orario e le circostanze della morte.

La relazione sul delitto di Garlasco dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo sarà depositata a breve in Procura a Pavia. L'attesa è soprattutto per capire a che ora la dottoressa ha fissato il delitto di Chiara Poggi. A Fanpage.it la genetista Marina Baldi, consulente di Andrea Sempio: "Con un nuovo orario della morte cambierebbe tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Garlasco, cosa succede ora? Alberto Stasi aspetta la perizia sull'orario di morte di Chiara Poggi: l'esito che può ridargli un alibi per la revisioneA Garlasco, l’attesa cresce: Alberto Stasi attende la perizia sull’orario di morte di Chiara Poggi, un esito che potrebbe riaprire il suo caso.

Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio)Nuove analisi condotte dalla famiglia di Chiara Poggi hanno rivelato che la sera prima del delitto Chiara avrebbe trovato nel computer di Alberto Stasi una cartella contenente numerosi file di natura pornografica.

Chi ha ucciso Chiara Poggi e chi c'era sulla scena del crimine - Porta a porta 10/12/2025

#Garlasco, la versione del Colonnello Cassese sulle prime indagini della morte di Chiara Poggi #Mattino5 x.com

Garlasco, le telefonate ignorate che cambiano tutto Intercettazioni mai pubblicate prima dall’utenza di Rita Preda, mamma di Chiara Poggi. Da queste conversazioni emergono dettagli sconvolgenti, che all’epoca furono bollati come non rilevanti dai Carabinier - facebook.com facebook