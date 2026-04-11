Mattarella conferisce a 28 giovani l’attestato di Alfiere della Repubblica

Il Presidente della Repubblica ha consegnato 28 attestati di Alfiere della Repubblica a giovani che nel 2025 si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità istituzionali e dei familiari dei premiati. I ragazzi hanno ricevuto il riconoscimento in un evento ufficiale, che si è tenuto in una sede istituzionale.

«Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di ”Alfiere della Repubblica” a giovani che, nel 2025, si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà». Lo si legge in una nota del Quirinale. Anche 4 targhe per classi che si sono distinte. Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Sperimentare e comunicare la solidarietà”. «Gli adolescenti si confermano gli interpreti più sorprendenti e spontanei di questo valore. Nonostante persista un luogo comune che li descrive come distanti dall’impegno sociale, la realtà racconta ragazzi capaci di partecipazione, empatia e desiderio di aiutare. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Mattarella conferisce a 28 giovani l’attestato di Alfiere della Repubblica Mattarella conferisce 28 attestati d'onore di “Alfiere della Repubblica”ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che,... Mattarella conferisce 31 onorificenze al merito della Repubblica: premiati impegno civile, solidarietà e testimonianza dei valori costituzionaliIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito, motu proprio, trentuno onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana a... Si parla di: Mattarella conferisce 28 attestati d’onore di Alfiere della Repubblica. Mattarella conferisce 28 attestati d’onore di Alfiere della RepubblicaUltim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di Alfiere della Repubblica a giovani che, nel 2025, si sono dist ... ticinonotizie.it Mattarella conferisce 28 attestati d’onore di Alfiere della Repubblica ai giovani che nel 2025 si sono distintiROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di Alfiere della Repubblica a giovani che, nel 2025, si sono distinti per comportamenti ispirat ... msn.com