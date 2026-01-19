Thuram Juve il francese scalpita | può tornare titolare contro il Benfica in Champions League? A cosa sta pensando Spalletti

Thuram si prepara a tornare in campo con la Juventus, con possibilità di partire titolare contro il Benfica in Champions League. Il giocatore francese, in crescita, rappresenta un’opzione importante per Spalletti, che valuta le scelte di formazione in vista della partita. La sua presenza potrebbe rafforzare il centrocampo bianconero, offrendo equilibrio tra corsa e muscoli. Analizziamo le implicazioni di questa eventuale scelta e le considerazioni dell’allenatore.

Thuram Juve, il gigante si riprende la mediana: corsa e muscoli per la Champions. Il tecnico punta sul suo dinamismo per battere i portoghesi. La Juventus è pronta a riaccendere le luci della ribalta internazionale, focalizzando tutte le proprie energie sulla cruciale sfida di Champions League in programma mercoledì sera. Contro il Benfica, all'Allianz Stadium, servirà una prestazione di spessore assoluto per cancellare le scorie del campionato e consolidare la posizione nel girone unico. Per farlo, Luciano Spalletti ha deciso di affidarsi alle sue certezze più solide. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la notizia più importante di giornata riguarda il centrocampo: Khephren Thuram è pronto a tornare titolare dal primo minuto.

In vista della sfida di Champions tra Juventus e Benfica, si fa strada l’ipotesi di Conceicao titolare. Secondo fonti vicine al club portoghese, il tecnico Spalletti sta preparando alcune modifiche tattiche, con McKennie pronto a spostarsi sulla trequarti per favorire la presenza di Conceicao nel reparto offensivo. Resta da capire come questa scelta influenzerà la formazione e l’andamento della partita allo Stadium.

