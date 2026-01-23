rally montecarlo oliver solberg in testa con un ampio margine dopo nove speciali

Dopo la prima giornata del Rally di Montecarlo, la gara prosegue con Oliver Solberg in testa, grazie a un ampio margine dopo nove speciali. La seconda giornata si è rivelata impegnativa, confermando la difficoltà del percorso e la competitività dei piloti. La corsa nel Principato continua a mantenere alta l’attenzione, mentre gli equipaggi affrontano le sfide di questa prima tappa del WRC 2026.

Dopo la giornata inaugurale di ieri, il Rally di Montecarlo, prima tappa del Mondiale di Rally WRC 2026, ha oggi vissuto un day-2 impegnativo. Nella giornata odierna, i protagonisti hanno dovuto completare altre sei speciali, in aggiunta alle tre già concluse giovedì. Andiamo a vedere gli ultimi risultati e la nuova classifica complessiva. Il venerdì monegasco è stato inaugurato con la vittoria dello svedese Oliver Solberg nella quarta tappa speciale. Il leader dell’overall, alla guida della sua Toyota, è riuscito infatti ad anticipare il belga Thierry Neuville (Hyundai) che paga un ritardo di 19 secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

