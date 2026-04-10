Nella prima giornata del Rally di Croazia, quarto evento del campionato mondiale WRC 2026, sono accadute diverse cose. Sami Pajari si trova in testa alla classifica, mentre Thierry Neuville ha affrontato le prime prove speciali in seconda posizione. Le strade del rally si sono rivelate impegnative e ricche di sorprese, attirando l’attenzione degli appassionati di motorsport. La competizione prosegue con molte incognite da risolvere nelle prossime fasi.

Ha preso il via il Rally di Croazia, quarto appuntamento del Mondiale WRC 2026 e, per usare un eufemismo, le emozioni non sono mancate. Le strade attorno a Zaule di Liburnia hanno rappresentato un vero e proprio rompicapo per i piloti che, uno dopo l’altro, hanno dovuto far fronte con problemi assortiti, incidenti e uscite di strada. Tra questi limita i danni Adrien Fourmaux, mentre escono subito di classifica l’irlandese Jon Armstrong (Ford Puma Rally), il britannico Elfyn Evans (Toy0ta GR Yaris) e lo svedese Oliver Solberg (Toyota GR Yaris) che accusano già ben oltre l’ora di ritardo. Al comando, invece, troviamo il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) con un margine si vantaggio di 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Succede di tutto nella prima giornata del Rally di Croazia. Sami Pajari comanda su Thierry Neuville

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