Ferrovie la frana in Molise spezza in due l’Italia ma Salvini pensa a Orbán

Da una settimana, l’Italia si trova divisa a causa di una frana che ha interrotto le linee ferroviarie sulla costa adriatica e ha portato alla chiusura dell’autostrada A14 nel centro-sud, a causa di intense precipitazioni. La situazione ha causato disagi ai pendolari e ai trasporti, evidenziando le difficoltà legate alle condizioni meteorologiche estreme. Nel frattempo, alcune dichiarazioni politiche fanno riferimento a questioni internazionali, senza coinvolgere direttamente l’incidente.

Caos trasoprti Treni fermi sul versante adriatico, l’autostrada A14 chiusa. Ma per la Lega la priorità è il ponte sullo Stretto Caos trasoprti Treni fermi sul versante adriatico, l’autostrada A14 chiusa. Ma per la Lega la priorità è il ponte sullo Stretto Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. L’Italia è tagliata a metà da una settimana, con le ferrovie bloccate sul versante adriatico e l’autostrada A14 chiusa per le conseguenze dei temporali estremi al centrosud. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ferrovie, la frana in Molise spezza in due l’Italia ma Salvini pensa a Orbán Leggi anche: Molise, la frana più grande d’Europa spacca l’Italia in due Circolazione in tilt dopo la frana in Molise, Italia spaccata in dueLa riattivazione della frana di Petricciato, dovuta al maltempo, non ha solo mandato in tilt il traffico ferroviario e stradale del Molise, ma di... Temi più discussi: La frana in Molise: anche dieci ore di treno per andare da Bologna a Bari. I disagi dureranno per mesi; Strade e ferrovie bloccate, la frana più grande d'Europa divide in due l'Italia: cosa succede sulla A14; Frana in Molise, sulla ferrovia adriatica binari deformati di 10 centimetri. La circolazione dei treni resta sospesa; Frana nel Molise: drone svela i danni all'autostrada A14 e alla linea ferroviaria. Frana in Molise: la costa adriatica spezzata in due, primi fondi dal CdmLa costa adriatica isolata. Ancora chiuse A14 e linea ferroviaria. Ciciliano: 'Riattivazione in tempi più brevi del previsto'. Decaro: 'Servono un intervento immediato e piani d'emergenza' (ANSA) ... ansa.it Frana Petacciato, il racconto di una frana che si risveglia e spacca in due la linea adriaticaAutostrada e ferrovie bloccate. Centinaia di viaggiatori assistiti nella notte. Una cinquantina di persone sloggiate. Scuole chiuse in Provincia di Campobasso. RFI: la frana rallenta, appena si ferma ... rainews.it Frana Petacciato: venerdì riapre la linea ferroviaria, poi A14 e statali https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17740 - facebook.com facebook Una frana mette in ginocchio ferrovie e autostrada adriatica e il nostro ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cosa si occupa Delle minacce ricevute dal sindaco di Caspoggio, della vicenda di un carabiniere, dell'acquisto di gas e petrolio russo, della sos x.com