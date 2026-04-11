Tevere nasce il centro galleggiante | scienza e natura si incontrano

A Roma, nello Scalo de Pinedo vicino all’Oasi Naturalistica Lungotevere delle Navi, è stato aperto un nuovo centro chiamato Marevivo Floating Hub. Si tratta di una struttura galleggiante dedicata alla ricerca e all’educazione sulla tutela del Tevere e degli ambienti marini. L’inaugurazione si è svolta di recente, portando un nuovo spazio che unisce scienza e natura in un contesto urbano.

Presso lo Scalo de Pinedo a Roma, dove si trova l’Oasi Naturalistica Lungotevere delle Navi, è stato inaugurato il Marevivo Floating Hub, un nuovo centro dedicato alla ricerca e all’educazione per la salvaguardia del Tevere e degli ecosistemi marini. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Marevivo, integra competenze scientifiche di alto livello con attività di sensibilizzazione sul campo, puntando a proteggere il mare partendo dal monitoraggio dei corsi d’acqua che alimentano le coste. Scienza e territorio: il nuovo cuore pulsante della biodiversità fluviale. Il progetto non si limita a una struttura didattica, ma ospita ufficialmente il Centro della Biodiversità Fluviale e Urbana, un organismo nato grazie alla stretta collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tevere, nasce il centro galleggiante: scienza e natura si incontrano Leggi anche: Natura e arte si incontrano alla Galleria Faber Lilly e Milano Cortina 2026: scienza e sport si incontranoLa farmaceutica Lilly ha scelto di legare il suo nome ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, ponendo la salute e l’innovazione scientifica...