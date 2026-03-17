La farmaceutica Lilly ha annunciato il suo coinvolgimento con i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, associando il proprio nome all’evento. La collaborazione mette in evidenza l’intento di mettere in relazione medicina, innovazione scientifica e sport in un contesto internazionale. La decisione riguarda la partecipazione attiva dell’azienda nel supporto all’evento e alla promozione della salute.

La farmaceutica Lilly ha scelto di legare il suo nome ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, ponendo la salute e l’innovazione scientifica al centro della narrazione sportiva. L’iniziativa, lanciata con la campagna Never Over, utilizza installazioni interattive per mostrare come sport e scienza condividano lo stesso percorso fatto di sfide e ripartenze. Mentre le Olimpiadi si avvicinano, l’azienda farmaceutica non punta solo sulla vendita di farmaci, ma su un messaggio culturale più ampio: la resilienza umana è il vero motore del progresso. Dai Live Sites alle piazze simbolo delle due città ospitanti, visitatori potranno sperimentare in prima persona come la determinazione sia la chiave per superare i limiti fisici e psicologici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lilly e Milano Cortina 2026: scienza e sport si incontrano

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