Tescaroli e le politiche del governo | Preoccupanti abuso d’ufficio rivelatore di condotte corruttive Il procuratore parla al Festival Wikimafia

Durante il Festival Wikimafia, il procuratore ha commentato le recenti politiche del governo, definendole preoccupanti e accusando alcune iniziative di rappresentare un possibile abuso d’ufficio che potrebbe favorire condotte corruttive. Ha sottolineato l’importanza di mantenere in vigore la normativa antimafia, evidenziando come alcune misure in discussione potrebbero ostacolare le indagini e le attività di contrasto alla criminalità organizzata.

“L’obiettivo fondamentale oggi è conservare questa normativa antimafia. Ci sono iniziative preoccupanti che certamente non agevolano le attività di indagine”. Dal festival internazionale dell’antimafia “L’impegno di Tutti”, promosso da Wikimafia, il Procuratore della Repubblica di Prato, Luca Tescaroli, fa il punto sugli strumenti a disposizione della magistratura nel contrasto alla criminalità organizzata. “Abbiamo assistito all’abolizione dell’abuso d’ufficio quando appartenenti a organizzazioni mafiose utilizzano la corruzione come strumento per coltivare i propri affari, perché la corruzione genera omertà di chi vi partecipa – spiega Tescaroli che ha pubblicato per la casa editrice PaperFirst il libro “Il Bienno di sangue” – e l’abuso d’ufficio è il sintomo rivelatore di condotte a base corruttiva”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tescaroli e le politiche del governo: “Preoccupanti, abuso d’ufficio rivelatore di condotte corruttive”. Il procuratore parla al Festival Wikimafia Procuratore Santa Maria Capua Vetere, danni da eliminazione abuso d’ufficioAvrebbe potuto essere ben più estesa l’indagine sul consigliere regionale di Forza Italia, Giovanni Zannini, raggiunto questa mattina dalla misura... Dall’abuso d’ufficio al traffico di influenze al Codice degli appalti: così il governo ha picconato la lotta alla corruzioneSe in Economia, Lavoro, Sanità, politica estera, il governo Meloni non può certo vantare risultati brillanti (un eufemismo), altrettanto non si può...