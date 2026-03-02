Il procuratore di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’indagine riguardante un consigliere comunale, concentrandosi sui danni causati dall’eliminazione di documenti relativi a un presunto abuso d’ufficio. L’indagine potrebbe coinvolgere anche altri soggetti e prosegue con l’obiettivo di chiarire eventuali responsabilità. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul procedimento in corso.

Avrebbe potuto essere ben più estesa l’indagine sul consigliere regionale di Forza Italia, Giovanni Zannini, raggiunto questa mattina dalla misura cautelare del divieto di dimora in Campania e nelle regioni limitrofe, se solo fossero state in piedi fattispecie ormai eliminate dal legislatore, come l’abuso d’ufficio. Lo dice a chiare lettere il procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere Pierpaolo Bruni durante la conferenza stampa convocata nell’ufficio giudiziario per illustrare proprio l’indagine – a condurla il sostituto Giacomo Urbano con il coordinamento dell’aggiunto Graziella Arlomede – concernente il politico di Mondragone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Procuratore Santa Maria Capua Vetere, danni da eliminazione abuso d’ufficio

Camorra, 17 arresti a Santa Maria Capua Vetere. Gratteri: «Minori carne da macello e utili idioti“Minori usati come carne da macello e utili idioti: rischiano di meno e costano di meno ai clan”.

Leggi anche: “D.O.C.G. – Denominazione di Origine Controllata e Garantita”: inebriante spettacolo da Henna – Teatro e arte a Santa Maria Capua Vetere

Contenuti utili per approfondire Procuratore Santa Maria.

Temi più discussi: Su delega del Procuratore della Repubblica i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria - G.I.C.O. della Guardia di finanza di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di San; Corruzione, divieto di dimora in Campania per il consigliere regionale Fi Giovanni Zannini; Procura e Camere di commercio del sud Lazio: patto contro le infiltrazioni e il riciclaggio; Corruzione, nei guai un pubblico ufficiale e due imprenditori nel Casertano.

Divieto di dimora in Campania per Giovanni Zannini. La Procura: Siamo solo alla fase embrionale delle indaginiMONDRAGONE – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, stanno dando esecuzione a misure ca ... casertace.net

Corruzione, nei guai un pubblico ufficiale e due imprenditori nel CasertanoI Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, stanno dando esecuzione a misure ... ilmattino.it

Santa Maria la Carità, vigili del fuoco aggrediti: solidarietà da prefetto e procuratore - facebook.com facebook

I magistrati per il Sì: "Sig. Gratteri, ci indaghi tutti" Nell’assordante silenzio dell’ANM apprendiamo dall’ultima dichiarazione pubblica - resa, ancora una volta, senza contraddittorio - dal Procuratore di Napoli Gratteri che votano "no" "le persone per bene e le per x.com