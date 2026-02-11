Dall’abuso d’ufficio al traffico di influenze al Codice degli appalti | così il governo ha picconato la lotta alla corruzione

Il governo Meloni ha preso di mira la lotta alla corruzione, ma i risultati sono ancora scarsi. Negli ultimi mesi, sono state approvate leggi che puntano a contrastare l’abuso d’ufficio, il traffico di influenze e le modifiche al Codice degli appalti. Tuttavia, molti criticano le misure come poca incisive e ancora lontane da un reale cambio di passo. La sensazione è che, mentre si fanno i cambiamenti normativi, la lotta contro la corruzione rimanga un obiettivo difficile da raggiungere.

Se in Economia, Lavoro, Sanità, politica estera, il governo Meloni non può certo vantare risultati brillanti (un eufemismo), altrettanto non si può dire nella lotta alla corruzione e, in generale in tema di Giustizia. In questo campo, infatti, può celebrare l'indiscutibile primato di aver picconato buona parte delle norme che per anni l'hanno combattuta. Dall'addio all'abuso d'ufficio, alle limitazioni alle intercettazioni, fino al nuovo Codice degli appalti, l'azione del ministro Carlo Nordio è stata costante, dirompente e vincente, sfortunatamente. Inutili le critiche di magistrati, politica, Anac e cittadini.

