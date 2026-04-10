Scappa dalla classe e sale sul tetto | attimi di apprensione alla scuola media Torelli

Questa mattina alla scuola media Torelli di Sondrio si sono verificati momenti di tensione quando un ragazzo, durante le lezioni, è uscito dall’aula e si è arrampicato sul tetto dell’edificio. La presenza dello studente sul tetto ha attirato l’attenzione di insegnanti e studenti, creando una situazione di preoccupazione tra chi si trovava all’interno della scuola. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine.

Attimi di apprensione questa mattina alla scuola media Torelli di Sondrio: durante le lezioni della mattinata, infatti, uno studente è scappato dall'aula ed è salito sul tetto dell'edificio.I soccorsiLa situazione ha destato, comprensibilmente, grande apprensione in tutto il personale docente e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Attimi di paura in una scuola a Sondrio: studente scappa dall’aula e sale sul tettoUna mattinata di lezione si è trasformata in un momento di grande tensione oggi in un istituto comprensivo di Sondrio. Brianza, paura a scuola: alunna di 10 anni scappa dalle elementari e sale sul primo treno. Recuperata dai CarabinieriUna bambina di 10 anni si è allontanata da una scuola elementare brianzola, raggiungendo autonomamente la stazione ferroviaria. Argomenti più discussi: Scappa dai carabinieri e si ribalta a Fiobbio di Albino: arrestato - Il video; Biella, 13enne scappa da scuola e mette a segno una rapina alle poste; Investe un pedone sulle strisce e poi scappa: pirata della strada preso sul posto di lavoro; Meloni riappare a Gedda: Siamo qui per dare una mano. SCAPPA DALL'OSPEDALE, DENUNCIATO Scappa dal pronto soccorso per evitare i test sull'alcol dopo un incidente nella zona dei Coppi a Città di Castello, ma la fuga gli costa carissima: una denuncia e auto sequestrata. #trg #news #informazione #cittàdica - facebook.com facebook Bergamo, senza patente scappa a folle velocità dai carabinieri: il video x.com