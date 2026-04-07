Basilicata nel caos | allarme agricoltura serve stato di calamità

La regione Basilicata si trova di fronte a una situazione di emergenza a causa delle recenti calamità naturali che hanno colpito le aree agricole. Un rappresentante di un partito politico ha richiesto interventi urgenti per sostenere gli agricoltori locali danneggiati dal maltempo nel Sud Italia. La richiesta riguarda l’attivazione dello stato di calamità e misure di supporto immediato per il settore agricolo.

Carmela Iannella, Dirigente nazionale e Segretario provinciale di Potenza per l’UDC, chiede misure immediate per l’agricoltura lucana dopo i danni causati dal maltempo nel Sud Italia. L’intervento punta a ottenere lo stato di calamità e investimenti strutturali per il territorio. Le precipitazioni violente hanno colpito duramente la Basilicata. I danni maggiori riguardano la viabilità comunale e rurale, paralizzando i collegamenti essenziali per il settore primario. Il comparto zootecnico e agricolo soffre in modo particolare nelle zone del Vulture-Alto Bradano, della Val d’Agri, nell’area Sud e nel Marmo-Melandro. In queste aree, le infrastrutture danneggiate rendono difficoltosa ogni operazione produttiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata nel caos: allarme agricoltura, serve stato di calamità Emergenza maltempo nel Neretino: agricoltura in ginocchio, invocato stato di calamitàDopo le pesanti piogge e l’ennesima esondazione del canale Asso, l’amministrazione comunale si mobilita per sostenere le aziende colpite da perdite... Ciclone Harry, l’agricoltura di Burgio in ginocchio: "Distrutti gli agrumeti, chiediamo lo stato di calamità"Il ciclone Harry ha colpito duramente il comparto agricolo di Burgio, mettendo in ginocchio un territorio che fonda gran parte della propria economia...