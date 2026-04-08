La Giunta regionale della Basilicata ha approvato lo schema di un accordo quadro con l’Agenzia spaziale italiana, finalizzato a stabilire una collaborazione istituzionale nel settore dello spazio e dell’aerospazio. La ratifica di questo documento rappresenta il passo ufficiale compiuto dall’ente regionale per formalizzare l’intesa con l’agenzia nazionale, senza ulteriori dettagli sulle specifiche attività o obiettivi del protocollo.

Di Nino Sangerardi: La Giunta regionale della Basilicata ha ratificato lo schema di “Accordo Quadro per la collaborazione istituzionale in materia di spazio e aerospazio” con l’Agenzia Spaziale Italiana. Una sinergia finalizzata alla messa in opera di iniziative tramite specifiche convenzioni operative. Tra i progetti da realizzare ci sono: — azioni di comune interesse nei settori dell’Osservazione della Terra, delle Telecomunicazioni, del Monitoraggio dei detriti spaziali(space situational awareness) e della Navigazione Satellitare — implementazione e progettazione di un ecosistema dell’innovazione spaziale regionale per incentivare... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Accordo quadro fra Regione Basilicata e Agenzia spaziale italiana Ratificato dalla giunta

Aerospazio, verso un accordo tra Regione e Agenzia spaziale italianaUn ulteriore passo in avanti per il Distretto aerospaziale d’Abruzzo e per il rafforzamento delle politiche regionali su ricerca e innovazione.

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Si parla di: Accordo quadro fra Regione Basilicata e Agenzia spaziale italiana.

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