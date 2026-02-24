Città Metropolitana di Napoli approvato il Bilancio 2026 | manovra da 610 milioni per scuole strade e ambiente

La Città Metropolitana di Napoli ha approvato il Bilancio 2026, destinando 610 milioni di euro a interventi su scuole, strade e ambiente. La decisione deriva dalla necessità di migliorare le infrastrutture e sostenere i progetti di sviluppo locale. I fondi saranno utilizzati per rinnovare le scuole e potenziare i trasporti pubblici, rispondendo alle esigenze di una città in crescita. La ripartizione delle risorse mira a favorire interventi concreti nel territorio.

Città Metropolitana, dal Consiglio ok definitivo al Bilancio: 610 milioni di fondi per scuole, strade, trasporti, ambiente e sviluppo del territorio. Via libera definitivo al Bilancio di Previsione della Città Metropolitana di Napoli per il 2026, una manovra da 610 milioni di euro, e con una previsione di cassa di un miliardo di euro. Acquisito, nei giorni scorsi, il parere della Conferenza Metropolitana, con il voto favorevole della maggioranza il Consiglio Metropolitano ha approvato in via definitiva, infatti, nel corso della seduta tenutasi questo pomeriggio nell'aula di Santa Maria la Nova e appena conclusasi, il documento contabile fondamentale corredato dei suoi allegati, tra cui i Piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l'Elenco annuale, il Programma Triennale degli acquisti dei beni e dei servizi e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028.