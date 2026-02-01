Là dove c’era l’erba ora c’è una città | riflettere su ambiente e inquinamento per costruire un mondo più responsabile Insegnare con le canzoni

La canzone di Celentano “Un albero di trenta piani” richiama l’attenzione sul passaggio da ambienti naturali a città sempre più concrete. Mentre le metropoli crescono, si apre il dibattito su inquinamento e responsabilità ambientale. La musica diventa uno strumento per riflettere e sensibilizzare le nuove generazioni.

La canzone Un albero di trenta piani, interpretata da Adriano Celentano e pubblicata negli anni Settanta, si inserisce nel contesto di un’Italia attraversata da profondi cambiamenti sociali e urbanistici. In quegli anni, infatti, il rapido sviluppo industriale e l’espansione delle città venivano spesso considerati sinonimi di progresso, senza una reale riflessione sulle conseguenze ambientali e umane di tali trasformazioni. Celentano racconta infatti la progressiva scomparsa di uno spazio naturale, sostituito da una realtà urbana dominata dal cemento, dal traffico e dall’inquinamento. La città non viene rappresentata come luogo di benessere, ma come ambiente soffocante, capace di modificare non solo il paesaggio, ma anche la vita e le abitudini delle persone che la abitano.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

