Volevo essere un duro | una riflessione delicata sulla fragilità e la durezza del mondo Insegnare con le canzoni

Volevo essere un duro di Lucio Corsi, canzone che si è aggiudicata il secondo posto a Sanremo 2025 riscuotendo notevole successo nella scena italiana, affronta il tema dell’identità personale, del confronto tra ciò che si vorrebbe essere e ciò che si è davvero. Con uno stile poetico e ironico, l’autore racconta la difficoltà di crescere in un mondo che sembra premiare solo chi appare forte, sicuro e invincibile. Il testo alterna immagini di infantile tenerezza a riflessioni intime profonde, creando una sorta di confessione autobiografica che culmina nell’accettazione di sé. L'articolo Volevo essere un duro: una riflessione delicata sulla fragilità e la “durezza” del mondo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

