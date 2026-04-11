Terni tra i comuni capoluogo più avanti sul lavoro da casa | quasi un dipendente su due della pubblica amministrazione in smart working

A Terni, quasi un dipendente pubblico su due lavora in modalità smart working, posizionando il comune tra i più avanti in Italia nell’adozione del lavoro da remoto. I dati indicano un’ampia diffusione di questa modalità tra i dipendenti pubblici locali, riflettendo un cambiamento rispetto alle pratiche tradizionali. La percentuale di lavoratori in smart working evidenzia come l’ente abbia adottato politiche che favoriscono questa forma di lavoro.

La città di Terni è tra i comuni capoluogo italiani più avanti nell’adozione del lavoro agile nella pubblica amministrazione. Secondo il report del Centro di Ricerca sugli Enti Pubblici, il 45,1% dei dipendenti del Comune di Terni lavora in modalità agile, un dato che colloca la città al secondo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Denatalità: lo smart working potrebbe favorire 12.800 nascite in più in Italia. I risultati e le stime di uno studio condotto su 38 Paesi, che ha analizzato la relazione tra fertilità e lavoro da casaUtilizzando i dati provenienti da un'indagine globale sulle modalità di lavoro, i ricercatori guidati da Cevat Giray Aksoy, Professore Associato di...

Si frattura la gamba mentre è in smart working. Il Tribunale: è infortunio sul lavoro. Dipendente risarcitaPadova, 25 febbraio 2026 – Se cado in casa, e mi faccio male, mentre sto lavorando in smart workig si tratta di un infortunio sul lavoro? È la...

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Terni, Proietti contro Bandecchi: Convocare conferenza non è competenza del Comune. Incontro a Perugia il 5 maggioLa presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha chiarito i contorni della riunione convocata unilateralmente dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, per il 9 aprile, dedicata all’Accordo di ... corrieredellumbria.it

Porano, il Comune si aggiudica 140 mila euro per gli arredi del nuovo polo scolastico dell'infanziaE' il quarto Comune umbro per entità del finanziamento. Si completa la struttura realizzata in via Kennedy, costata 1,2 milioni ... corrieredellumbria.it

Al Tic Festival di Terni Don Giacomo Schena, missionario digitale, racconta la sua esperienza come influencer cattolico, oltre mezzo milione di followers su Instagram. Per lui tante testimonianze di affetto e di “salvezza”, al centro della sua narrazione un messa - facebook.com facebook