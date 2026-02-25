Si frattura la gamba mentre è in smart working Il Tribunale | è infortunio sul lavoro Dipendente risarcita

Padova, 25 febbraio 2026 – Se cado in casa, e mi faccio male, mentre sto lavorando in smart workig si tratta di un infortunio sul lavoro? È la domanda che ci siamo posti un po’ tutti (almeno chi lavora o ha lavorato in smart). E la risposta che ha dato la sentenza di un Tribunale è “sì, è infortunio sul lavoro”. Almeno è così nel caso di una donna di Padova che nel 2022 si era fratturata una gamba mentre era in “lavoro agile”. Una sessantenne padovana ha infatti ottenuto il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro e i conseguenti risarcimenti. La sentenza è stata emessa del Tribunale di Padova l'8 maggio scorso ma è stata resa nota in questi giorni, scrivono i quotidiani locali, dal sindacato Fgu Gilda Unams. La donna ha ottenuto il riconoscimento dell' invalidità, corrisposta al 9% in accordo con l'Inail. L’infortunio in smart working. L'8 aprile 2022 la donna, dipendente del dipartimento giuridico dell'Università di Padova, era caduta in casa procurandosi la frattura della caviglia in due punti, con ricovero in ospedale e intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Cade durante lo smart working, vince la causa: per il giudice è infortunio sul lavoroUna donna che si era infortunata cadendo dal divano mentre lavorava da remoto ha ottenuto una vittoria in tribunale.

Si infortuna a casa durante lo smart working: il giudice le riconosce l’incidente sul lavoroUna donna si infortuna a casa mentre lavora in smart working, causando un incidente che il giudice ha qualificato come infortunio sul lavoro.

Temi più discussi: Napoli, incidente a Fuorigrotta: quarantenne in scooter finisce in una voragine e si frattura una gamba; Napoli, incidente a Fuorigrotta: quarantenne in scooter finisce in una voragine e si frattura una gamba; Vonn dimessa dall'ospedale: Ho rischiato l'amputazione della gamba, ci vorrà un anno per guarire; Lindsey Vonn operata per la quinta volta.

Lindsey Vonn ha rischiato l’amputazione della gamba: cos’è la sindrome compartimentaleLa campionessa americana ha rischiato l'amputazione della gamba per una sindrome compartimentale: cos'è e perché è così pericolosa ... iodonna.it

Vonn: La gamba era da amputare, indescrivibile il dolore che ho provato | VIDEOROMA – Uscita dall’ospedale ma non dal tunnel, Lindsey Vonn ha pubblicato un video nel quale racconta tutto il suo infortunio olimpico nel dettaglio. Ho riportato una frattura complessa della tibia – ... dire.it

Nella Lega l’ultima frattura non attraversa più soltanto le correnti politiche: passa dagli uffici stampa, dalle convocazioni alle agenzie e dalla distribuzione dellle interviste. È lì che si consuma la guerra interna che accompagna la fase definita “post-Vannacci” e - facebook.com facebook

Nella Lega l’ultima frattura non attraversa più soltanto le correnti politiche: passa dagli uffici stampa, dalle convocazioni alle agenzie e dalla distribuzione dellle interviste. È lì che si consuma la guerra interna che accompagna la fase definita “post-Vannacci” e x.com