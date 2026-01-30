Europa League il Bologna domina ma resta decimo | va ai playoff

Il Bologna vince contro il Maccabi con un netto 3-0 nella partita di ritorno dei playoff di Europa League, ma la qualificazione resta difficile. I rossoblù sono ancora decimi in classifica e devono accontentarsi di sperare nei risultati degli altri, nonostante la buona prestazione in campo. Per oltre un’ora, i giocatori hanno mostrato carattere e determinazione, ma alla fine il sogno si ferma qui.

Backa Topola, 29 gennaio 2026 – Vittoria e rimpianti. Ma sono più i rimpianti. Per una ventina di minuti buoni – più o meno dal 58’ all’80’ – il Bologna ci ha creduto, all' ottavo posto, forte del doppio vantaggio sul Maccabi, ritoccato nel finale sul 3-0. Poi, nel giro di poco, la doppia mazzata: prima il pari della Roma, 1-1 in inferiorità numerica ad Atene col Panathinaikos, e poi il successo del Genk, in volata sul già eliminato Malmo (2-1). Tradotto: rossoblù decimi e ai playoff, con 15 punti, dove affronteranno una tra i norvegesi del Brann (già affrontati in questa prima fase, 0-0 al Dall’Ara) oppure i croati della Dinamo Zagabria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europa League, il Bologna domina ma resta decimo: va ai playoff Approfondimenti su Backa Topola Europa League Europa League, Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3: rossoblù ai playoff Il Bologna conquista una vittoria importante in Europa League. Europa League, il Bologna supera in scioltezza il Maccabi Tel Aviv e vola ai playoff Il Bologna batte 3-0 il Maccabi Tel Aviv e si qualifica ai playoff di Europa League. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. UEFA Europa League FCSB vs Bologna 23.10.25 Ultime notizie su Backa Topola Europa League Argomenti discussi: Bologna-Celtic, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming; Europa League. Roma vicina agli ottavi: 2-0 allo Stoccarda. Bologna ai playoff: 2-2 con il Celtic - Doppietta di Pisilli: Roma-Stoccarda 2-0. Giallorossi vicini agli ottavi; Tutta l'Europa League con Bologna-Celtic e Roma-Stoccarda: le partite di oggi; Bologna a due facce, il Celtic resiste un tempo, ma al Dall'Ara finisce 2-2. Europa League, Roma agli ottavi, Bologna ai playoff: la classifica finale, dove vedere i sorteggi e le possibile avversarie dei rossoblùSerata dolce-amara per le italiane in Europa League. La Roma, grazie al pareggio per 1-1 in Grecia con il Panathinaikos, è riuscita a conquistare la qualificazione diretta agli ottavi ... ilmessaggero.it Europa League, Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3: rossoblù ai playoffIl gol di Orsolini in Maccabi Tel Aviv-Bologna del 29 gennaio 2026 (foto AP/Darko ... msn.com #Roma agli ottavi di #EuropaLeague: quanto vale il passaggio del turno #ASRoma #PanathinaikosRoma x.com Europa League, Panathinaikos-Roma 1-1 e Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3 Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-europa-league-fase-girone-unico-giornata-8-roma-bologna-cronaca-testuale-diretta-risultati-classifica-8fdfb528-a - facebook.com facebook

