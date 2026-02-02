Polizia Terni dopo oltre trent’anni di servizio il Commissario Capo Filippo Girella va in pensione | Ringraziamento per la professionalità e umanità

La Polizia di Terni saluta il suo commissario capo Filippo Girella, che dopo oltre trent’anni di servizio va in pensione. Girella, noto per la sua professionalità e umanità, lascia il comando e ringrazia colleghi e cittadini per gli anni trascorsi in servizio. La città si prepara a salutare un volto noto della polizia locale.

Dopo più di trent’anni trascorsi al servizio dello Stato, il Commissario Capo della Polizia di Stato Filippo Girella conclude la sua lunga e intensa carriera e si avvia al pensionamento. Entrato in Polizia nel 1993, subito dopo la laurea in Scienze Politiche, Girella ha maturato esperienze in diversi contesti, distinguendosi per competenza e dedizione. I primi incarichi lo hanno visto operare al Commissariato di Gela e successivamente alla Questura di Terni, prima di approdare, nel 1999, al Commissariato di Orvieto, città nella quale avrebbe trascorso gran parte della sua vita professionale. Ad Orvieto ha ricoperto ruoli di responsabilità crescente, fino a diventare dirigente del Commissariato, incarico che ha svolto con equilibrio, autorevolezza e un profondo senso delle istituzioni.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Nella giornata di oggi, presso la Questura di Terni, si è tenuta una cerimonia di consegna delle medaglie di commiato al personale della Polizia di Stato recentemente pensionato, simbolo di riconoscimento e gratitudine per l'impegno profuso nel servizio.

