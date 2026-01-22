A Napoli, un uomo di 46 anni è stato arrestato dai Carabinieri dei Quartieri Spagnoli con l’accusa di maltrattamenti e lesioni alla moglie. L’intervento si è reso necessario dopo anni di violenze fisiche e psicologiche, confermate dalle indagini condotte dalle forze dell’ordine. L’arresto si inserisce nel quadro di azioni volte a tutelare le vittime di violenza domestica e a garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

I Carabinieri dei Quartieri Spagnoli hanno eseguito una custodia cautelare in carcere dopo anni di violenze fisiche e psicologiche documentate ai danni della donna. Per delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che i Carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura hanno tratto in arresto un uomo di 46 anni ritenuto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della propria moglie. Le indagini, condotte dai militari dell’Arma coordinati dalla Procura di Napoli – IV sezione indagini, competente in materia di “ Violenza di genere e tutela delle fasce deboli “, hanno permesso di raccogliere diversi elementi a carico dell’odierno indagato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Napoli: arrestato 46enne per maltrattamenti e lesioni alla moglie

