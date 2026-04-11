La squadra affronta il primo match ball in vista della promozione, con l'esperienza della Coppa Italia conclusa e un bilancio positivo. La competizione si è svolta nel teatro sportivo più importante della città, attirando due volte un pubblico numeroso. L'evento ha rappresentato un momento di rilievo per il volley femminile locale, con le tribune piene e la squadra che si è esibita con entusiasmo davanti agli spettatori.

L’esperienza della Coppa Italia va in archivio con soddisfazione della squadra (che si è esibita per due volte davanti a tribune gremite, nel teatro sportivo più prestigioso della città) e del pubblico, tornato ad apprezzare il volley femminile in un evento di rilevanza nazionale. Onorevole il secondo posto finale: l’avversaria di Padova si è dimostrata superiore e rimpianti non ce ne sono. La semifinale vinta in rimonta su Garlasco ha comunque garantito festa e sorrisi, insieme al revival di campioni e campionesse del passato che ha animato l’attesa della finale. L’evento non ha certo risolto i gravi problemi economici della società, ma ha... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Teodora, primo match ball. C’è aria di promozione

Promozione. "L’Aurora ha quasi un match ball. Il Corridonia insegue la salvezza»Claudio Eleuteri, tecnico del Borgo Mogliano, presenta la 12ª giornata di ritorno del girone B di Promozione, dove la sfida tra la leader Aurora...

Volley, l'Olimpia Teodora vince a Riccione e sente profumo di promozioneL’Olimpia Teodora supera con una vittoria di 3-0 anche l’ostacolo Riccione, nel 21esimo turno di un campionato che vede Ravenna sempre più vicina...

Argomenti più discussi: Teodora, primo match ball. C’è aria di promozione; Coppa Italia Serie B1 Femminile: Padova e Ravenna si sfideranno in finale; E' tutto vero: Banca Annia vince la Coppa Italia ed è nella storia; L’Olimpia Teodora lotta, ma finisce ko. La Coppa Italia se la porta a casa Padova.

Teodora, primo match ball. C’è aria di promozioneRavenna oggi alle 17 al PalaCosta contro Scandicci a caccia di punti salvezza. L’Olimpia aspetta buone notizie da Ostiano, dov’è impegnata la rivale Valdarno. msn.com

CS Olimpia Teodora – Due giorni di grande pallavolo a Ravenna, l’Olimpia Teodora festeggia il secondo posto in Coppa Italia Si ferma in finale il sogno dell’Olimpia Teodora di conquistare la Coppa Italia di Serie B1. Il trofeo va con merito a Banca Annia Adu - facebook.com facebook