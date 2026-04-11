Teodora primo match ball C’è aria di promozione
La squadra affronta il primo match ball in vista della promozione, con l'esperienza della Coppa Italia conclusa e un bilancio positivo. La competizione si è svolta nel teatro sportivo più importante della città, attirando due volte un pubblico numeroso. L'evento ha rappresentato un momento di rilievo per il volley femminile locale, con le tribune piene e la squadra che si è esibita con entusiasmo davanti agli spettatori.
L’esperienza della Coppa Italia va in archivio con soddisfazione della squadra (che si è esibita per due volte davanti a tribune gremite, nel teatro sportivo più prestigioso della città) e del pubblico, tornato ad apprezzare il volley femminile in un evento di rilevanza nazionale. Onorevole il secondo posto finale: l’avversaria di Padova si è dimostrata superiore e rimpianti non ce ne sono. La semifinale vinta in rimonta su Garlasco ha comunque garantito festa e sorrisi, insieme al revival di campioni e campionesse del passato che ha animato l’attesa della finale. L’evento non ha certo risolto i gravi problemi economici della società, ma ha... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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