Promozione L’Aurora ha quasi un match ball Il Corridonia insegue la salvezza

Nella dodicesima giornata di ritorno del girone B di Promozione, si affrontano l’Aurora Treia, prima in classifica, e l’Azzurra Colli, seconda a un punto di distanza. Claudio Eleuteri, allenatore del Borgo Mogliano, introduce la partita tra la capolista e la squadra che cerca di rimanere in corsa per la promozione. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in lotta per obiettivi diversi.

Claudio Eleuteri, tecnico del Borgo Mogliano, presenta la 12ª giornata di ritorno del girone B di Promozione, dove la sfida tra la leader Aurora Treia e l’ Azzurra Colli, seconda a un punto, catalizza l’attenzione. Porto Sant’Elpidio-Elpidiense Cascinare: "Ecco uno scontro salvezza e un derby, si tratta di una partita importante per entrambe in cui la squadra di casa appare leggermente favorita per prendere qualche posizione nei playout". Borgo Mogliano-Azzurra Mariner: "Affrontiamo un avversario che può contare su una rosa da prima della classe, ora deve evitare un distacco di 10 punti dalla seconda per disputare i playoff. A noi manca la matematica certezza per la salvezza". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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