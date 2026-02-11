Appello bis Rigopiano | 3 condanne 5 assoluzioni e due prescrizioni tensione in aula alla lettura della sentenza

Da ilpescara.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La corte d'appello di Perugia ha pronunciato le sentenze nel processo bis sulla strage di Rigopiano. Tre ex dirigenti regionali sono stati condannati a due anni di carcere, mentre cinque sono stati assolti e due hanno ricevuto la prescrizione. La decisione ha suscitato tensione tra i presenti in aula durante la lettura delle motivazioni.

La corte d'appello di Perugia nell'ambito del processo d'appello bis per la strage di Rigopiano, ha condannato a due anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci. Come riporta Ansa, sono cinque le assoluzioni sui 10 imputati del procedimento penale: l'ex.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Approfondimenti su Rigopiano Processo

Rigopiano, chiuso l’Appello-bis: tre condanne, due assoluzioni e cinque prescrizioni

Si è concluso l’appello bis per il disastro di Rigopiano a Perugia.

Strage di Rigopiano: tre condanne e due assoluzioni nell'appello bis

La Corte d'Appello di Perugia ha deciso le condanne e le assoluzioni nel processo sull'incidente di Rigopiano.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Rigopiano Processo

Argomenti discussi: Strage di Rigopiano, attesa oggi la sentenza al processo d'Appello bis: le ultime novità; Processo Rigopiano, l’ultimo appello delle difese: Assolveteli, la tragedia non si poteva prevedere; Appello Rigopiano bis, l'11 febbraio la sentenza a 9 anni dalla tragedia. Una mamma: Sia fatta giustizia; L'appello bis per la strage di Rigopiano con la dura replica del pg Barlucchi: Prevenire era dovuto.

appello bis rigopiano 3Rigopiano, appello bis: condannati 3 funzionari della Regione AbruzzoRoma, 11 feb. (askanews) – Condannati tre dirigenti della Regione Abruzzo per il disastro dell’hotel Rigopiano a Farindola. La decisione è stata comunicata dai giudici della corte d’appello di Perugia ... askanews.it

appello bis rigopiano 3Tragedia di Rigopiano, appello bis: condannati tre funzionari regionali(Adnkronos) - Dopo 10 ore di camera di consiglio, la Corte d'Appello di Perugia ha condannato a due anni i dipendenti della Regione Abruzzo Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci per la tr ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.