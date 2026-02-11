Appello bis Rigopiano | 3 condanne 5 assoluzioni e due prescrizioni tensione in aula alla lettura della sentenza

La corte d'appello di Perugia ha pronunciato le sentenze nel processo bis sulla strage di Rigopiano. Tre ex dirigenti regionali sono stati condannati a due anni di carcere, mentre cinque sono stati assolti e due hanno ricevuto la prescrizione. La decisione ha suscitato tensione tra i presenti in aula durante la lettura delle motivazioni.

La corte d'appello di Perugia nell'ambito del processo d'appello bis per la strage di Rigopiano, ha condannato a due anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci.

