Tre condanne cinque assoluzioni e due prescrizioni | la sentenza d' appello bis per la tragedia di Rigopiano

Si chiude con tre condanne, cinque assoluzioni e due prescrizioni l’appello bis per la tragedia dell’hotel Rigopiano. Dopo quasi otto ore di camera di consiglio, la Corte d’Appello di Perugia ha pronunciato la sentenza, mettendo un nuovo punto giudiziario su una delle vicende più drammatiche degli ultimi anni. I giudici hanno condannato a due anni di reclusione gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci. Per loro è stata riconosciuta la responsabilità nell’ambito del procedimento legato alla valanga che il 18 gennaio 2017 travolse l’albergo di Farindola, causando 29 vittime di cui sei marchigiani. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

