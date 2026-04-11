Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno arrestato un uomo sospettato di aver aperto il fuoco e ferito gravemente un giovane di 26 anni durante un episodio avvenuto il 26 dicembre nel comune di Rutigliano. L’indagine, avviata subito dopo l’accaduto, ha portato all’identificazione del presunto autore, che ora si trova in custodia. Le forze dell’ordine proseguono le verifiche per chiarire la dinamica dei fatti.

I carabinieri hanno tratto in arresto il presunto responsabile del tentato omicidio di un 26enne bulgaro, rimasto ferito durante una sparatoria avvenuta lo scorso 26 dicembre a Rutigliano. L’indagato, per il quale si sono aperte le porte del carcere, deve rispondere delle pesanti accuse di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, oltre al porto abusivo di arma da fuoco. La lite La vicenda ha avuto origine il giorno di Santo Stefano all'interno di un'abitazione della provincia barese, dove una lite è degenerata nel sangue. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'aggressore avrebbe esploso quattro colpi con una pistola calibro nove, tre dei quali hanno centrato la vittima alla regione dorsale e sotto la clavicola. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tentato omicidio a Rutigliano: arrestato il presunto autore della sparatoria

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