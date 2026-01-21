Sparatoria davanti a un bar nel salernitano | arrestato un 21enne per tentato omicidio

Nella prima settimana di gennaio, a Scafati, si è verificata una sparatoria davanti a un bar. Un giovane di 21 anni è stato arrestato e accusato di tentato omicidio. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire i motivi dell’accaduto e garantire la sicurezza nel territorio.

È finito in carcere un giovane di 21 anni ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta nei primi giorni di gennaio davanti a un bar di Scafati. L'arresto è scattato al termine di un'attività investigativa che ha consentito di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'episodio sarebbe maturato al termine di una lite scoppiata per motivi ritenuti di scarsa rilevanza. Il diverbio sarebbe poi degenerato fino all'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco in strada, in un'area frequentata, generando momenti di forte panico tra i presenti. Uno dei colpi ha raggiunto un giovane che si trovava nelle vicinanze.

