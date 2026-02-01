Il tennis non si ferma mai! Gli italiani in campo nei tornei ATP e WTA nella settimana post-Australian Open

Da oasport.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tennis italiano si prepara a riprendere il ritmo dopo le emozioni degli Australian Open. Oggi si chiude il grande torneo a Melbourne, con Carlos Alcaraz e Novak Djokovic pronti a sollevare il trofeo. Nel frattempo, gli atleti italiani scendono in campo nei tornei ATP e WTA, cercando di mantenere alta la bandiera nel circuito internazionale. La settimana post-Australian Open si preannuncia intensa, con molti azzurri che vogliono conquistare punti e prestigio.

Oggi calerà il sipario sugli Australian Open 2026 e sarà uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic ad alzare il trofeo dello Slam di Melbourne. Il tennis, però, non si ferma mai e lo sguardo è già rivolto agli appuntamenti della prossima settimana, che vedranno protagonisti diversi giocatori italiani. Sono due i tornei in cui i rappresentanti del Bel Paese risponderanno presente. Sul veloce indoor di Montpellier, in Francia, Flavio Cobolli e Luca Nardi saranno ai nastri di partenza del tabellone principale. Il tennista romano e il giocatore pesarese sono usciti di scena al primo turno del Major australiano e andranno a caccia di risposte ben diverse sul cemento transalpino. 🔗 Leggi su Oasport.it

il tennis non si ferma mai gli italiani in campo nei tornei atp e wta nella settimana post australian open

© Oasport.it - Il tennis non si ferma mai! Gli italiani in campo nei tornei ATP e WTA nella settimana post-Australian Open

Approfondimenti su Australian Open 2026

Dove giocheranno gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 12-17 gennaio

Nella settimana dal 12 al 17 gennaio, diversi tennisti italiani parteciperanno alle qualificazioni degli Australian Open, primo torneo del Grand Slam 2024.

Dove vedere il tennis in tv a gennaio: United Cup, tornei ATP e WTA, Australian Open. In bilico alcune esibizioni

Ecco dove seguire il tennis in tv a gennaio: United Cup, tornei ATP e WTA, e l’atteso Australian Open.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Australian Open 2026

Argomenti discussi: HBO Max Italia presenta: ROVESCIO – il tennis come non lo avete mai visto; Sinner-Djokovic si vedrà in tv in chiaro! Definito il canale: non era obbligatorio per legge, ma…; Musetti: 'Forse il problema è l'adduttore, perdere così è doloroso'; Non si ferma la rincorsa di Alcaraz al Career Grand Slam.

Tutti pazzi per le esibizioni: qual è il ruolo reale nel tennis?Tennis - Racconti | Da Sinner ad Alcaraz, nessuno ne è immune. Fonte di lauti guadagni e strumento per reclutare nuovi appassionati ... ubitennis.com

L'Italia del tennis non si ferma: ora il sogno è il Grande Slam di RomaBinaghi: Risultati mai visti, condizioni irripetibili. Condivisione politica per fare il salto e diventare tra i big del tennis globale. E ora la finale di Coppa Davis Neppure il giorno dopo la ... ilfoglio.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.