Il tennis italiano si prepara a riprendere il ritmo dopo le emozioni degli Australian Open. Oggi si chiude il grande torneo a Melbourne, con Carlos Alcaraz e Novak Djokovic pronti a sollevare il trofeo. Nel frattempo, gli atleti italiani scendono in campo nei tornei ATP e WTA, cercando di mantenere alta la bandiera nel circuito internazionale. La settimana post-Australian Open si preannuncia intensa, con molti azzurri che vogliono conquistare punti e prestigio.

Oggi calerà il sipario sugli Australian Open 2026 e sarà uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic ad alzare il trofeo dello Slam di Melbourne. Il tennis, però, non si ferma mai e lo sguardo è già rivolto agli appuntamenti della prossima settimana, che vedranno protagonisti diversi giocatori italiani. Sono due i tornei in cui i rappresentanti del Bel Paese risponderanno presente. Sul veloce indoor di Montpellier, in Francia, Flavio Cobolli e Luca Nardi saranno ai nastri di partenza del tabellone principale. Il tennista romano e il giocatore pesarese sono usciti di scena al primo turno del Major australiano e andranno a caccia di risposte ben diverse sul cemento transalpino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il tennis non si ferma mai! Gli italiani in campo nei tornei ATP e WTA nella settimana post-Australian Open

Approfondimenti su Australian Open 2026

Nella settimana dal 12 al 17 gennaio, diversi tennisti italiani parteciperanno alle qualificazioni degli Australian Open, primo torneo del Grand Slam 2024.

Ecco dove seguire il tennis in tv a gennaio: United Cup, tornei ATP e WTA, e l’atteso Australian Open.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Australian Open 2026

Argomenti discussi: HBO Max Italia presenta: ROVESCIO – il tennis come non lo avete mai visto; Sinner-Djokovic si vedrà in tv in chiaro! Definito il canale: non era obbligatorio per legge, ma…; Musetti: 'Forse il problema è l'adduttore, perdere così è doloroso'; Non si ferma la rincorsa di Alcaraz al Career Grand Slam.

Tutti pazzi per le esibizioni: qual è il ruolo reale nel tennis?Tennis - Racconti | Da Sinner ad Alcaraz, nessuno ne è immune. Fonte di lauti guadagni e strumento per reclutare nuovi appassionati ... ubitennis.com

L'Italia del tennis non si ferma: ora il sogno è il Grande Slam di RomaBinaghi: Risultati mai visti, condizioni irripetibili. Condivisione politica per fare il salto e diventare tra i big del tennis globale. E ora la finale di Coppa Davis Neppure il giorno dopo la ... ilfoglio.it

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono i due protagonisti della finale dell'Australian Open 2026. Chiunque vinca avrà scritto un pezzo di storia del tennis - facebook.com facebook

Elena Rybakina vince gli Australian Open 2026: battuta Sabalenka in tre set x.com