Il tennis non si ferma mai! Gli italiani in campo nei tornei ATP e WTA nella settimana post-Australian Open
Il tennis italiano si prepara a riprendere il ritmo dopo le emozioni degli Australian Open. Oggi si chiude il grande torneo a Melbourne, con Carlos Alcaraz e Novak Djokovic pronti a sollevare il trofeo. Nel frattempo, gli atleti italiani scendono in campo nei tornei ATP e WTA, cercando di mantenere alta la bandiera nel circuito internazionale. La settimana post-Australian Open si preannuncia intensa, con molti azzurri che vogliono conquistare punti e prestigio.
Oggi calerà il sipario sugli Australian Open 2026 e sarà uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic ad alzare il trofeo dello Slam di Melbourne. Il tennis, però, non si ferma mai e lo sguardo è già rivolto agli appuntamenti della prossima settimana, che vedranno protagonisti diversi giocatori italiani. Sono due i tornei in cui i rappresentanti del Bel Paese risponderanno presente. Sul veloce indoor di Montpellier, in Francia, Flavio Cobolli e Luca Nardi saranno ai nastri di partenza del tabellone principale. Il tennista romano e il giocatore pesarese sono usciti di scena al primo turno del Major australiano e andranno a caccia di risposte ben diverse sul cemento transalpino. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Australian Open 2026
Dove giocheranno gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 12-17 gennaio
Nella settimana dal 12 al 17 gennaio, diversi tennisti italiani parteciperanno alle qualificazioni degli Australian Open, primo torneo del Grand Slam 2024.
Dove vedere il tennis in tv a gennaio: United Cup, tornei ATP e WTA, Australian Open. In bilico alcune esibizioni
Ecco dove seguire il tennis in tv a gennaio: United Cup, tornei ATP e WTA, e l’atteso Australian Open.
Ultime notizie su Australian Open 2026
Argomenti discussi: HBO Max Italia presenta: ROVESCIO – il tennis come non lo avete mai visto; Sinner-Djokovic si vedrà in tv in chiaro! Definito il canale: non era obbligatorio per legge, ma…; Musetti: 'Forse il problema è l'adduttore, perdere così è doloroso'; Non si ferma la rincorsa di Alcaraz al Career Grand Slam.
Tutti pazzi per le esibizioni: qual è il ruolo reale nel tennis?Tennis - Racconti | Da Sinner ad Alcaraz, nessuno ne è immune. Fonte di lauti guadagni e strumento per reclutare nuovi appassionati ... ubitennis.com
L'Italia del tennis non si ferma: ora il sogno è il Grande Slam di RomaBinaghi: Risultati mai visti, condizioni irripetibili. Condivisione politica per fare il salto e diventare tra i big del tennis globale. E ora la finale di Coppa Davis Neppure il giorno dopo la ... ilfoglio.it
Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono i due protagonisti della finale dell'Australian Open 2026. Chiunque vinca avrà scritto un pezzo di storia del tennis - facebook.com facebook
Elena Rybakina vince gli Australian Open 2026: battuta Sabalenka in tre set x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.