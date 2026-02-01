Quali italiani giocheranno nei tornei ATP WTA della settimana 2-8 febbraio | torna Flavio Cobolli

Questa settimana, dal 2 all’8 febbraio, tornano in campo diversi italiani nei tornei ATP e WTA. Tra loro c’è anche Flavio Cobolli, che torna a giocare dopo un periodo di assenza. Mentre si svolge la finale degli Australian Open tra Alcaraz e Djokovic, i giocatori azzurri si preparano a sfide importanti sui campi indoor e all’aperto. La stagione tennistica si infiamma con partite da seguire e speranze di migliorare il proprio ranking.

Il tennis non si ferma mai e oggi, nel giorno della finale degli Australian Open tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic, verrà aggiunto un tassello importante alla stagione. Ma il calendario non concede tregua e già da domani si volterà pagina. La terra dei canguri lascerà spazio agli impegni indoor nel Vecchio Continente, dove spicca il torneo ATP 250 di Montpellier. Un evento che nel 2023 vide tra i protagonisti Jannik Sinner, da sempre particolarmente a suo agio nei tornei "al chiuso". Sul veloce indoor francese, Flavio Cobolli sarà uno degli osservati speciali. L'eliminazione al primo turno dello Slam di Melbourne, per mano del britannico Arthur Fery, non rientrava certo nelle previsioni.

