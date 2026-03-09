Gli sviluppatori di Straight4 Studios hanno annunciato ufficialmente il fallimento del simulatore di guida Project Motor Racing, lanciato nel novembre del 2025. La società ha dichiarato che il progetto non ha raggiunto gli obiettivi prefissati e che ora si concentrerà su un possibile riscatto. La notizia è stata comunicata tramite una nota ufficiale rilasciata dal team di sviluppo.

Il simulatore di guida Project Motor Racing, lanciato nel novembre del 2025 dallo studio Straight4 Studios, è stato apertamente definito un fallimento dagli stessi sviluppatori. Nonostante l’ammissione pubblica che il titolo non ha soddisfatto le aspettative dei giocatori, il team ha già avviato una serie di azioni correttive concrete per rimediare alla situazione. Nel comunicato ufficiale diffuso in questa data del 9 marzo 2026, gli autori hanno riconosciuto di aver consegnato un prodotto percepito come una versione di accesso anticipato non dichiarato, deludendo sia la community sia se stessi. Tuttavia, la risposta non è stata di chiusura o negazione, ma di trasparenza totale e impegno nel miglioramento immediato attraverso aggiornamenti costanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Project Motor Racing: ammettono il fallimento e puntano sul riscatto

Articoli correlati

Leggi anche: Turbo debutta sul canale 59: nuovo nome per Motor Trend, stessa passione, adrenalina e storie iconiche

4 modelli di tendenza che puntano sul colore e sulla texture per lasciare il segnoÈ sempre stimolante durante il periodo delle Feste, inventare nuove combinazioni moda con quello che si ha già nell’armadio o con quello che si è...

Aggiornamenti e notizie su Project Motor Racing

Project Motor Racing è un fallimento, ma vuole migliorarsiStraight4 Studios ammette apertamente i limiti di Project Motor Racing, lanciato a novembre: il simulatore non ha convinto i giocatori. msn.com

Project Motor Racing migliora col primo aggiornamento?Non ho fatto in tempo a pubblicare la recensione di Project Motor Racing, che Straight4 Studios ha rilasciato una nuova patch intenta a sistemare alcuni dei punti più criticati del videogioco: ... q-gin.info