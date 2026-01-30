Melatonina e cuore | i dubbi sull’uso prolungato secondo uno studio USA

Molti italiani continuano a usare la melatonina per dormire, pensando sia un aiuto naturale e senza rischi. Ma uno studio americano mette in discussione l’uso prolungato. La ricerca suggerisce che assumerla per mesi o anni potrebbe avere effetti sul cuore che non sono ancora ben chiari. Nonostante le rassicurazioni, alcuni esperti invitano a fare attenzione e a consultare il medico prima di prenderla a lungo termine.

Per molti è un aiuto innocuo per dormire meglio. Una compressa "naturale", facile da trovare, spesso usata per mesi o anni. Eppure, una nuova ricerca presentata negli Stati Uniti invita a riconsiderare l'uso prolungato della melatonina, soprattutto in chi soffre di insonnia cronica. Lo studio è stato presentato alle American Heart Association Scientific Sessions 2025 e ha analizzato i dati sanitari di oltre 130 mila adulti con insonnia. I risultati, ancora preliminari, suggeriscono un'associazione tra l'assunzione a lungo termine di melatonina e un aumento del rischio di scompenso cardiaco, ricoveri ospedalieri e mortalità per tutte le cause.

